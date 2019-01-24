Почему даже опытные водители не замечают, что стеклоочистители изношены

Пять признаков, при появлении которых нужно срочно заняться приведением в порядок системы очистки лобового стекла. Хотя привычный взгляд автовладельца никакого криминала в их поведении не обнаруживает.
Когда ежедневно ездишь на машине, неиэбежно привыкаешь к ее индивидуальным особенностям и перестаешь обращать внимание даже на потихоньку прогрессирующие неполадки. Классический пример такой неисправности — «умирающие» стойки амортизаторов.
Но и в отношении щеток очистителя лобового стекла этот феномен проявляется в полной мере несмотря на то, что эффективность работы «дворников» (в отличие от амортизаторов, например) постоянно перед глазами водителя. И только когда их меняют на новые драйвер осознает, как он мучился со старыми.
Чтобы понять, что «дворники» просятся на замену, иной раз достаточно обратить внимание на расход омывающей жидкости. Когда при более-менее неизменных погодных и дорожных условиях эксплуатации машины для очистки «лобовухи» приходится тратить заметно больше «омывайки», можете не сомневаться: «дворники» пора менять. Их резинки явно потеряли эластичность и не справляются со своими функциями.
Второй признак — появление тонких грязевых «полукружий» на ветровом стекле после прохода по нему щеток. В случае, когда этот эффект не исчезает после ручной очистки резиновыйх частей очистителя, можно быть уверенным: «дворник» пора менять.
Не менее яркий признак сильного износа этого узла — когда щетка вибрирует или прыгает при движении по поверхности ветрового стекла, создавая сильный шум. Причины появления такого эффекта — износ самого «дворника» или неправильный угол установки рычага стеклоочистителя. В любом случае, с этим нужно не мириться, а попросту заменить негодную деталь.
Нельзя не упомянуть и о неравномерном прилегании щетки к поверхности ветрового стекла. При этом на его поверхности порой остаются целые пятна, остающиеся грязными вообще всегда. Так проявляет себя деформация рычага стеклоочистителя или каркаса «дворника». В любом случае приговор один — менять.
Ну и крайний случай — когда грязь на ветровом стекле вообще никак не получается удалить. Тут даже самому «тормознутому» автовладельцу должно стать ясно, что пора отправляться в магазин за новыми щетками.