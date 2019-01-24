Почему даже опытные водители не замечают, что стеклоочистители изношены

Когда ежедневно ездишь на машине, неиэбежно привыкаешь к ее индивидуальным особенностям и перестаешь обращать внимание даже на потихоньку прогрессирующие неполадки. Классический пример такой неисправности — «умирающие» стойки амортизаторов.

Но и в отношении щеток очистителя лобового стекла этот феномен проявляется в полной мере несмотря на то, что эффективность работы «дворников» (в отличие от амортизаторов, например) постоянно перед глазами водителя. И только когда их меняют на новые драйвер осознает, как он мучился со старыми.

Чтобы понять, что «дворники» просятся на замену, иной раз достаточно обратить внимание на расход омывающей жидкости. Когда при более-менее неизменных погодных и дорожных условиях эксплуатации машины для очистки «лобовухи» приходится тратить заметно больше «омывайки», можете не сомневаться: «дворники» пора менять. Их резинки явно потеряли эластичность и не справляются со своими функциями.