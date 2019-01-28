Люксовый сегмент российского авторынка продолжил расти

Положительной динамики люксовому сегменту в России удалось достичь благодаря росту объемов сбыта в течение трех месяцев с сентября по ноябрь. Всего в 2018 году у отечественных дилеров купили 1463 автомобиля класса «Люкс». Львиная доля (716 машин, 49% от всего рынка таких авто) — пришлась на одну единственную модель Mercedes-Maybach S-класса, чей ценник стартует от 9 240 000 рублей.

Второе место заняла продукция компании Bentley. «Британцы» облегчили кошельки 298 покупателям. Также в первую тройку вошел итальянский бренд Maserati с показателем в 238 экземпляров. За ним по порядку следуют: Rolls-Royce (96 единиц), Lamborghini (72 штуки), Ferrari (30 авто) и Aston Martin (13 автомобилей).

Лидирующим регионом, где купили 70% всех люксовых машин, традиционно названы Москва и Подмосковье. В Белокаменной и ее округе в прошлом году приобрели 991 таких автомобилей. Второй место в хит-параде досталось Санкт-Петербургу (126 авто). Далее следует Краснодарский край (35 машин). На четвертой и пятой строчках прописались Свердловская (21 единица) и Новосибирская (19 штук) области соответственно.