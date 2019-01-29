Mazda2 превратят в новый хетчбэк Toyota Yaris

У концерна Toyota уже имеется опыт сотрудничества с компанией Mazda: в результате совместного проекта на североамериканский рынок вышел седан Yaris, известный за океаном под названием Scion iA.

Что касается одноименного хетчбэка, то до настоящего времени все три его поколения разработывались исключительно самой Toyota. Недавно производитель сообщил, что Yaris свежей генерации дебютирует на мотор-шоу в Нью-Йорке в апреле следующего года. При этом представители Toyota не исключают, что модель встанет на шасси Mazda2.

В нынешнем поколении компактный хетч Mazda дебютировал в 2014 году, и с тех пор пользуется устойчивым спросом на мировых рынках. А вот в России продажи модели второй генерации завершились несколько лет назад в связи с небольшим спросом. И вряд ли возобновятся.