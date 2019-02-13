ГАЗ выпустит самую большую «Газель»

Речь идет о модели с заводским индексом ГАЗ A65R52, габаритная длина которого варьируется от 6 907 до 7 114 мм. В салоне автобуса с увеличенным задним свесом поместятся 22 человека.

Новая «Газель» получит турбодизель Cummins/Huadong ISF объемом 2,8 л мощностью 150 л. с. К официальным дилерам первые экземпляры поступят уже ближайшей весной. Кроме пассажирского автобуса на удлиненную базу встанут цельнометаллические фургоны с грузовым отсеком объемом 15,5 кубометра.

С этого года список оснащения «ГАЗель Next» пополнят подушки безопасности и система ESP. Напомним, что на российском рынке LCV по-прежнему лидирует Горьковский автозавод, доля которого в 2018 году составила около 44% от общего объема.