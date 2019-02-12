В России начали активнее покупать новые грузовики

Лидирующую позицию традиционно занял российский KAMAZ, распродавший 1900 единиц большегрузной техники. Автомобили из Набережных Челнов заняли долю в 35% от общего объема и увеличили показатели на 27,7%.

Вторая строчка досталась компании GAZ, чья продукция разошлась тиражом в 520 экземпляров, но продажи Горьковского автозавода просели на 11,6%. Тройку лидеров замыкают шведы: марка Scania завершила месяц с результатом в 481 машину и с ростом сбыта на 21,8%.

На четвертом месте прописался Минский автомобильный завод: MAZ распродал 328 авто (-9,6%). А в хвосте ТОП-5 маячит Volvo (291 штук, −29,2%).

Первую тройку среди моделей составляют только «россияне»: на вершине разместился грузовик повышенной проходимости КамАЗ-43118, пришедшийся по вкусу 514 покупателям (+19,8%). За ним следуют самосвал КамАЗ-65115 (359 единиц, +20,1%) и «ГАЗон NEXT» (326 экземпляров, −14,4%).