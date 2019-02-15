Опубликовано первое фото салона нового Land Rover Defender

Фото Robert Charles
Каким будет салон нового Land Rover Defender можно понять из снимка, размещенного пользователем одной из социальных сетей. Если это не фейк, то стоит признать, что интерьер авто, включая архитектуру передней панели, переработан кардинально.
Иван Флягин

Судя по фото, новый Land Rover Defender порадует поклонников цифровой панелью приборов, сенсорным дисплеем мультимедийной системы, а также нефиксируемым джойстиком автоматической коробки передач.

Легендарный внедорожник следующего поколения построят на облегченной конструкции с независимой подвеской. По предварительным данным, в силовую линейку войдут 2-литровые дизельные и бензиновые турбомоторы семейства Ingenium, а также более мощные агрегаты V6. Скорее всего, не обойдется и без гибридной модификации.

В настоящее время Defender проходит различные испытания в разных уголках мира. Модель дебютирует в следующем году, а ее производство наладят на заводе в словацком городе Нитра.

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15 февраля 2019
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