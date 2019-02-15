Опубликовано первое фото салона нового Land Rover Defender

Судя по фото, новый Land Rover Defender порадует поклонников цифровой панелью приборов, сенсорным дисплеем мультимедийной системы, а также нефиксируемым джойстиком автоматической коробки передач.

Легендарный внедорожник следующего поколения построят на облегченной конструкции с независимой подвеской. По предварительным данным, в силовую линейку войдут 2-литровые дизельные и бензиновые турбомоторы семейства Ingenium, а также более мощные агрегаты V6. Скорее всего, не обойдется и без гибридной модификации.

В настоящее время Defender проходит различные испытания в разных уголках мира. Модель дебютирует в следующем году, а ее производство наладят на заводе в словацком городе Нитра.