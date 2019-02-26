Cadillac вывел на тесты новый седан

Уже не секрет, что Cadillac готовит к дебюту седан CT5, который призван занять место моделей CTS и XTS. Но, похоже, это будет не единственная премьера в нынешнем году — американцы вывели на тесты CT4, сменщика четырехдверного ATS.

На фотографиях, опубликованных на страницах портала Motor1, мы видим сразу три автомобиля, отличающихся друг от друга разве что дизайном колесных дисков. Наши коллеги предполагают, что американцы испытывают сразу три версии будущей модели: Luxury, Sport и V-Sport.

Судя по снимкам, новый CT4 во многом схож со своим старшим собратом CT6. Однако некоторые решения американцы явно позаиствовали у ATS — присмотритесь внимательнее к задней части автомобиля.

По предварительным данным, Cadillac CT4 получит задний привод, двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор и массу продвинутых опций — в том числе систему автономного управления. Так это или нет, узнаем до конца года. Ожидается, что новый седан представят публике уже в 2019-м.