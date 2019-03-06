Hyundai Sonata нового поколения замаскировалась под купе

Новая Hyundai Sonata, выполненная в соответствии с фирменным стилем Sensuous Sportiness, отличается стремительным силуэтом, а также длинным капотом, покатой крышей в задней части и коротким задним свесом, напоминая скорее четырехдверное купе, чем седан.

Однако вершиной дизайнерской мысли, воплощенной в облике «Сонаты», стали дневные ходовые огни, представляющие собой так называемые лампы скрытого освещения. Они выглядят как обычные хромированные молдинги, но при включении превращаются в светодиодные полоски. Эти лампы, получившие V-образную форму, обрамляют переднюю фару в нижней части и уходят вдоль верхней кромки крыльев к стойкам, а затем плавно переходят в линию подоконника.