Hyundai Sonata нового поколения замаскировалась под купе

В то время, как все внимание общественности приковали премьеры Женевского автосалона, корейцы решили показать первые официальные снимки Hyundai Sonata нового, восьмого по счету поколения. А также раскрыли о ней некоторые подробности.
Новая Hyundai Sonata, выполненная в соответствии с фирменным стилем Sensuous Sportiness, отличается стремительным силуэтом, а также длинным капотом, покатой крышей в задней части и коротким задним свесом, напоминая скорее четырехдверное купе, чем седан.
Однако вершиной дизайнерской мысли, воплощенной в облике «Сонаты», стали дневные ходовые огни, представляющие собой так называемые лампы скрытого освещения. Они выглядят как обычные хромированные молдинги, но при включении превращаются в светодиодные полоски. Эти лампы, получившие V-образную форму, обрамляют переднюю фару в нижней части и уходят вдоль верхней кромки крыльев к стойкам, а затем плавно переходят в линию подоконника.
По сравнению с предшественником новинка слегка подросла, прибавив в высоту 30 мм (до 1505 мм), в ширину — 25 (до 1890 мм) и в длину — на 45 мм (до 4900 мм). Причем колесная база вытянулась сразу на 35 мм (до 2840 мм).
Других технических подробностей пресс-служба пока не сообщает. Видимо, придется подождать до премьеры: ожидается, что Sonata 2020 модельного года приедет в середине апреля на мотор-шоу в Нью-Йорк и в ближайшее время выйдет на рынок. Кстати, авто доберется и до российких потребителей: по самым оптимистичным прогнозам, чуть ли не в конце грядущего лета.