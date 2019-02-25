Новая Hyundai Sonata «потеряла» рычаг переключения передач

Hyundai Sonata нового, десятого по счету поколения, совсем скоро предстанет перед широкой публикой: премьера ожидается на мотор-шоу в Нью-Йорке в апреле. Причем старт производства новинки запланирован на март.
Очередные снимки Hyundai Sonata, опубликованные изданием TheKoreanCarBlog, были сделаны непосредственно на заводе, где как раз собирали самые первые тестовые экземпляры модели. Судя по фото, «четырехдверка» лишилась привычного нам рычага коробки переключения передач: не будет даже шайбы.
Вместо всех этих, видимо, уже устаревающих деталей, на центральной консоли остались лишь четыре кнопки с маркировками R, N, D и P. Точно такие же элементами управления КП оснащен и флагманский кроссовер Hyundai Palisade.
Напомним, что Sonata уже не раз попадала в объективы шпионских камер: поклонникам марки давно известно, как будет выглядеть седан.
Тем не менее напомним, что автомобиль получит более «мускулистый» капот, купеобразный уклон крыши, новую радиаторную решетку, бамперы и оптику. Особое внимание привлекает новая карма модели, в частности, сильно выступающий интегрированный спойлер и задние фонари С-образной формы, объединенные воедино светодиодной полосой.
В текущей генерации, представленной в России, «Соната» вооружена двумя бензиновыми моторами: двухлитровым мощностью 150 л. с. и 188-сильным объемом 2,4 л. Оба движка агрегатированы с шестидиапазонным «автоматом».