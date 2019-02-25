Новая Hyundai Sonata «потеряла» рычаг переключения передач

Очередные снимки Hyundai Sonata, опубликованные изданием TheKoreanCarBlog, были сделаны непосредственно на заводе, где как раз собирали самые первые тестовые экземпляры модели. Судя по фото, «четырехдверка» лишилась привычного нам рычага коробки переключения передач: не будет даже шайбы.

Вместо всех этих, видимо, уже устаревающих деталей, на центральной консоли остались лишь четыре кнопки с маркировками R, N, D и P. Точно такие же элементами управления КП оснащен и флагманский кроссовер Hyundai Palisade.

Напомним, что Sonata уже не раз попадала в объективы шпионских камер: поклонникам марки давно известно, как будет выглядеть седан.