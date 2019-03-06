Названы цены и дата российских продаж нового KIA Pro Ceed

Новый KIA ProCeed получит два бензиновых мотора: 1,4-литровый турбодвижок мощностью 140 сил, дебютировавший на обычном Ceed, а также более резвый, 200-сильный агрегат объемом 1,6 литра. Оба мотора работают в тесном контакте с безальтернативной роботизированной коробкой передач о двух сцеплениях. «Механика» россиянам не положена.

Автомобилям достанется исчерпывающий набор современных опций и широкий спектр умных электронных ассистентов. В частности, ProCeed обучен самостоятельно рулить, ехать и парковаться, а также видеть дорожные знаки и препятствия на проезжей части.

Источник в представительстве подтвердил порталу «АвтоВзгляд», что KIA ProCeed GT и GT Line дешевыми отнюдь не будут. Ожидаемый ценовой диапазон — от 1 600 000 до 2 000 000 рублей.

Стол заказов, как уже было сказано, откроется 1 апреля, а «живые» машины доберутся до своих клиентов не раньше мая.