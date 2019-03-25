Названа дата премьеры в России нового внедорожника Isuzu D-Max

Вот это напор, вот это хватка! Несмотря на то, что сегмент пикапов на российском рынке стремительно близится к нулю, японцы уверены в себе и полны сил. А чем Isuzu хуже Mitsubishi или Toyota? Встречайте — посвежевший D-Max.
Вячеслав Василенко

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Isuzu, премьера пикапа состоится 10 апреля. Правда, ни цен, ни спецификаций пока, увы, не сообщается.

Неужели D-Max встанет на конвейер собственного завода японской марки под Ульяновском? Начало строительства предприятия запланировано на первую половину года. Речь идет о сборке автомобилей по полному циклу с высоким процентом локализации. А уж как оно будет — поглядим.

Напомним, что дореформенный Isuzu D-Max у нас предложен в шести комплектациях по цене от 2 000 000 рублей. Надеемся, что его преемник не окажется сильно дороже.

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25 марта 2019
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