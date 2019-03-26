Европа решила устанавливать в машины собственный «ЭРА ГЛОНАСС»

Представители Европейского парламента, Еврокомиссия и Совет Европы в общих чертах согласовали новый регламент по повышению безопасности на дорогах. По новыми правилами с 2022 года автопроизводителей обяжут устанавливать на все машины, которые продаются на территории ЕС «черные ящики».

По сути, это функциональный аналог российских модулей системы ЭРА ГЛОНАСС, в обязательном порядке встраиваемых во все изготавливаемые и ввозимые в Россию машины. Различия между отечественой и будущей европейской системами в том, что с помощью «европейской ЭРА ГЛОНАСС» невозможно связаться с оператором экстренной службы.

Зато европейцы решили параллельно с установкой «черных ящиков» обязать автопроизводителей комплектовать все легковушки, продаваемые в Европе, системами удержания полосы, экстренного торможения и улучшенными по результатам краш-тестов ремнями безопасности.