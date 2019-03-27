Бойся, Toyota RAV4: названа дата начала продаж в России нового кроссовера Haval F7

На днях абсолютная новинка рынка Haval F7 получит Одобрение типа транспортного средства и уже в июне поступит в продажу. Этот компактный SUV, показанный на Московском автосалоне-2018, будет конкурировать с такими грандами, как, например, Mazda CX-5 и Toyota RAV4.
О комплектациях, как и о ценах на паркетник производитель пока ничего не сообщает, сохраняя интригу. Тем не менее известно, что машина получит пару бензиновых турбированных моторов объемом 1,5 и 2 литра мощностью 150 и 199 л. с. соответственно. Двигатели агрегатированы с 7-ступенчатым «роботом», хотя возможно будет представлена версия и на механике. При этом пока с тульского завода марки будут сходить только переднеприводные версии, хотя китайцы задумываются и о выпуске полноприводных, зная о предпочтениях россиян.
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители марки,до конца года они планируют реализовать у нас 15 000 авто, львиная доля которых придется именно на Haval F7. Планы, заметим, более, чем амбициозные если учесть, что в минувшем году марке удалось продать в России около 3000 своих авто.
Однако китайцы уверены, что запустив свой тульский завод, где локализация составит примерно 35%, сумеют привлечь покупателей интересной ценой, которая может быть ниже, чем у основных конкурентов на 20—30 процентов.
При этом, что любопытно, производитель со своим F7 делает ставку на молодую аудиторию, которая по его мнению хочет получить автомобиль, по своим техническим характеристикам, качеству, надежности и дизайну не уступающий японским аналогам, но стоящий гораздо дешевле. Все это, подчеркнул в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» глава российского офиса Haval Жером Сего, и дает новая модель.