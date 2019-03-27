Бойся, Toyota RAV4: названа дата начала продаж в России нового кроссовера Haval F7

О комплектациях, как и о ценах на паркетник производитель пока ничего не сообщает, сохраняя интригу. Тем не менее известно, что машина получит пару бензиновых турбированных моторов объемом 1,5 и 2 литра мощностью 150 и 199 л. с. соответственно. Двигатели агрегатированы с 7-ступенчатым «роботом», хотя возможно будет представлена версия и на механике. При этом пока с тульского завода марки будут сходить только переднеприводные версии, хотя китайцы задумываются и о выпуске полноприводных, зная о предпочтениях россиян.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители марки,до конца года они планируют реализовать у нас 15 000 авто, львиная доля которых придется именно на Haval F7. Планы, заметим, более, чем амбициозные если учесть, что в минувшем году марке удалось продать в России около 3000 своих авто.