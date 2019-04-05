Audi Q8 будут выпускать на «Автоторе»

Полноразмерный кроссовер встанет на конвейер завода «Автотор» в Калининграде вместе со своим младшим собратом Audi Q7. Напомним, что крупноузловая сборка «семерки» налажена на производственных площадках концерна Volkswagen в Калуге с 2017-го. В конце прошлого года появилось ОТТС о выпуске Q7 на втором предприятии в Калининграде.

Что касается Audi Q8, то на «Автоторе» будут выпускать кроссоверы с бензиновым турбомотором V6 3.0 TFSI мощностью 340 л. с., которые работают в паре со стартер-генератором (11 л. с.), а также с турбодизелем V6 3.0 TDI мощностью 249 л. с. Оба варианты оборудованы восьмиступенчатым «автоматом» и системой постоянного полного привода.

Одновременно с выпуском калинградских Q8 в Россию будут поставляться аналогичные экземпляры словацкого производства. ОТТС на «семерки» и «восьмерки» калининградской сборки оформлены на срок до лета 2020 года.