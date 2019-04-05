Nissan подготовил к премьере совершенно новый седан

Новинку оснастят технологическими «примочками» в соответствии с фирменной концепцией Nissan Intelligent Mobility, а значит авто получит навороченную мультимедийную систему с постоянным подключением к Сети, пакет электронных ассистентов последнего поколения, не исключены элементы автономного управления и электромоторы.

Тем же временем на дорожных испытаниях была замечена еще одна новинка этой марки: Nissan Juke нового, второго по счету поколения. Экстравагантный и компактный кроссовер явно сохранил основные черты, поменяв оптику и получив переработанные решетку радиатора и бамперы. Напомним, что «паркетник» переедет на более современную модульную платформу и, скорее всего, обзаведется гибридной силовой установкой.

Стоит напомнить, что премиальный «ниссановский» суббренд Infiniti тоже посетит автосалон в Шанхае с новым седаном, названным Qs Inspiration. Сердце концепткара — высокопроизводительный электромотор или может даже несколько. В будущем прототип обещает стать полноценной серийной моделью.