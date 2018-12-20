БелАЗы поедут на моторах от Scania

Компания Scania в текущем году предоставила Белорусскому автозаводу восемь восьмицилиндровых дизелей DC16 для 45-тонных БелАЗ-75454. Это довольно свежая модель, которую впервые представили в 2016 году в Польше, и грузовиком в Европе заинтересовались.

Сейчас уже собрали четыре карьерных «гиганта» и отправили их клиентам в Словакию, Польшу и Чехию. Еще одну партию из оставшихся четырех машин постоят до конца года, моторы из Швеции для них приехал в ноябре.

— Выпускаемые БелАЗом карьерные самосвалы применяются в очень тяжелых условиях, — рассказал заместитель главного конструктора Белорусского завода Никита Волоцкий. — Многие дизельные двигатели, прекрасно работающие в составе другой техники, при установке на карьерный самосвал не справляются со своими задачами, а Scania справилась.

Стоит отметить, что БелАЗ и «Скания-Русь» уже начали вести переговоры об оснащении еще одного самосвала двигателями Scania — грузовика грузоподъёмностью 32 тонны с сертификацией, как для Соединенных Штатов, так и для Евросоюза.

Напомним, что не так давно белорусы представили 130-тонный самосвал с беспилотным управлением. На что способен самопилотируемый «здоровяк», можно посмотреть в нашем видео сюжете — здесь.