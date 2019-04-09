Volkswagen представил обновленный Transporter

Внешне обновленный Transporter отличается от предшественника более узкой формой передней оптики, другими бамперами и модернизированной решеткой радиатора.

Преобразился также салон модели, где появились новые сиденья, оригинальная приборная панель, 230-вольтовая розетка и усоврешенствованная мультимедийная система с сенсорным экраном.

Что касается технических новшеств, то теперь в машине вместо гидравлического усилителя руля установлен электромеханический. Кроме того, Transporter обзавелся комплексом современных ассистентов безопасности водителя.

Силовая линейка T6.1 включает четыре варианта турбодизеля 2,0 TDI: 90, 110, 150 и 199 л. с. Полный привод 4Motion предлагается опционально в комплектациях с самыми мощными моторами. Не обойдется модель и без электрической версии со 112-сильной установкой и запасом хода в 400 км.

В базовое оснащение фургона теперь входят зеркала с электроприводом и обогревом, электростеклоподъемники, магнитола с Bluetooth и светодиодная подсветка салона.