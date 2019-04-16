Шанхай-2019: Geely разродилась новым брендом и представила роскошный седан

На Шанхайском автосалоне китайцы представили умопомрачительного дизайна седан с концептуальным названием PreFace. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» бывший художник Volvo, а ныне шеф-дизайнер Geely Питер Хорбери, автомобиль вобрал в себя все лучшие технологии машиностроения, и даже больше.
Правда, пока это всего лишь прототип, намекающий на то, как будут выглядеть в ближайшем будущем машины китайской марки.
Кроме того, Geely презентовала новый бренд — Geometry, под которым будет выпускать электромобили, оринетированные на внешние рынки. До 2025 года в линейке появится целых десять электрокаров, и первой ласточкой стал седан под именем Geometry А.
На новинку уже принято без малого 30 000 заказов из Франции, Норвегии и Сингапура. Жаль, что в России перспективы электротранспорта выглядят весьма туманно. Что, впрочем, не отнимает у китайцев шанса подергать судьбу за хвост.