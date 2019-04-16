Шанхай-2019: Geely разродилась новым брендом и представила роскошный седан

На Шанхайском автосалоне китайцы представили умопомрачительного дизайна седан с концептуальным названием PreFace. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» бывший художник Volvo, а ныне шеф-дизайнер Geely Питер Хорбери, автомобиль вобрал в себя все лучшие технологии машиностроения, и даже больше.

Правда, пока это всего лишь прототип, намекающий на то, как будут выглядеть в ближайшем будущем машины китайской марки.