Porsche 911 вернули кузов speedster

Фото: Porsche
На североамериканское моторшоу в Нью-Йорке, немцы прикатили Porsche 911 в кузове speedster. Бренд планирует собрать всего 1948 таких авто: эти цифры дают нам отсылку на год создания первого «спидстера» бренда 356-й модели.
Светлана Ермолаева

Porsche 911 Speedster отличается облегченной конструкцией. Разработчики лишили авто климатической установки. Крышки моторного отделения и багажного отсека выполнены из углеволокна, как и передние крылья. Лобовое и боковые стекла занижены, а мягкая крыша устанавливается вручную. Вес дверей тоже уменьшили, на сколько можно: полноценные карманы заменили сетками, а ручки — ремешками. Кроме того, тормозные механизмы заменили на легкие карбон-керамические, так что, масса новинки не дотягивает и до полутора тонн (1465 кг).

911-й Speedster оснастили 409-сильной оппозитной «шестеркой» объемом 4 л с 469 Нм крутящего момента, такой же как у 911 GT3, но с и иной конструкцией дроссельных заслонок. Движок работает совместно с шестискоростной механической коробкой передач. Чтобы ускориться с нуля до сотни, автомобилю требуется менее 4 с, а его скорость можно довести до 309 км/ч.

Прием заказов на Porsche 911 Speedster, кстати, приуроченного к 70-летию марки, стартует в начале мая, а живьем автомобиль доберутся до своих владельце ближе к концу года.

По некоторым данным, «немец» будет доступен и в России, правда квоту для нашего рынка ограничат всего несколькими экземплярами. Но и позволить себе такое авто сможет очень ограниченное число людей: его ценник будет начинаться от 276 000 долларов, что в рублях по актуальному курсу приравнивается к 17,7 млн.

Стоит отметить, что дебютировавший Porsche 911 Speedster практически полностью повторяет одноименный концепт, представленный в прошлом году на Парижском автосалоне.

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18 апреля 2019
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