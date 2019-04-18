Porsche 911 вернули кузов speedster

Porsche 911 Speedster отличается облегченной конструкцией. Разработчики лишили авто климатической установки. Крышки моторного отделения и багажного отсека выполнены из углеволокна, как и передние крылья. Лобовое и боковые стекла занижены, а мягкая крыша устанавливается вручную. Вес дверей тоже уменьшили, на сколько можно: полноценные карманы заменили сетками, а ручки — ремешками. Кроме того, тормозные механизмы заменили на легкие карбон-керамические, так что, масса новинки не дотягивает и до полутора тонн (1465 кг).

911-й Speedster оснастили 409-сильной оппозитной «шестеркой» объемом 4 л с 469 Нм крутящего момента, такой же как у 911 GT3, но с и иной конструкцией дроссельных заслонок. Движок работает совместно с шестискоростной механической коробкой передач. Чтобы ускориться с нуля до сотни, автомобилю требуется менее 4 с, а его скорость можно довести до 309 км/ч.