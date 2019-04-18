Можно ли оспорить схему ДТП

Схема ДТП — очень важный документ, от которого во многом зависит судьба участников дорожного инцидента, их степень вины, штрафные санкции, судебные выплати и тому подобное. Можно ли оспорить «аварийный» рисунок, если один из водителей с ним категорически не согласен, и на что следует обратить внимание, составляя схему, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Для начала напомним, что схема ДТП это графическое изображение аварии, на котором образно запечатлены автомобили участников инцидента, дорожные знаки, номера домов, разметка и прочие детали обстановки на момент столкновения. В том числе и на основе этой схемы инспектор ГИБДД устанавливает виновника, а потому очень важно проследить, чтобы в документ были внесены все необходимые данные.
Если участники аварии сумели договориться и решили оформить инцидент по «европротоколу», который подразумевает составление схемы ДТП водителями, то, как правило, никаких споров у них не возникает и по поводу этого рисунка. Другое дело — гаишник, имеющий свой взгляд на произошедшее. За его действиями в процессе творения следует наблюдать очень внимательно.
Далеко не все аварии заканчиваются еле заметными царапинами на бампере — нередко водителей забирают с места ДТП на «скорой», или же автомобилисты, пребывая в легком шоке, теряют способность к адекватному восприятию происходящего. В общем, не могут участвовать в составлении схемы или делают это неосознанно. По этой причине уже после оформления инцидента порой возникают разногласия, и автовладельцы пытаются оспорить рисунок.
Скажу скажем, что это вполне реально, ведь схема ДТП, как мы уже сказали, является документом. Увы, но решить этот вопрос можно лишь в суде, подав хадатайство о внесении изменений в изображение или о признании незаконными действий сотрудников ГИБДД, если таковая имела место. Обратится за справедливостью к Фемиде можно в течение трех лет с момента происшествия.
Разумеется, чтобы удовлетворить прошение водителя, судье необходимо ознакомится с дополнительными материалами — доказательствами правоты автовладельца, несогласного со схемой. Это могут быть фотографии с места аварии, медицинские справки, показания свидетелей, записи с видеорегистраторов проезжавших машин, ленты с уличных камер видеонаблюдения.
Как показывает судебная практика, реальные шансы добиться внесения изменений в схему ДТП в таком порядке у водителей есть. Однако для пущей уверенности лучше заручиться поддержкой хорошего юриста, который поможет и собрать материалы-доказательства, и правильно составить все необходимые документы.
Добавим, что гораздо проще оспаривать схему ДТП, если в момент оформления инцидента недовольный ею участник сразу же сделал в протоколе пометку о своем несогласии с ней. Алгоритм действий при обжаловании будет тем же — то есть, без суда в любом случае не обойтись. Но шансы, что Фемида встанет на вашу сторону, мгновенно возрастут.