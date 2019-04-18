Можно ли оспорить схему ДТП

Для начала напомним, что схема ДТП это графическое изображение аварии, на котором образно запечатлены автомобили участников инцидента, дорожные знаки, номера домов, разметка и прочие детали обстановки на момент столкновения. В том числе и на основе этой схемы инспектор ГИБДД устанавливает виновника, а потому очень важно проследить, чтобы в документ были внесены все необходимые данные.

Если участники аварии сумели договориться и решили оформить инцидент по «европротоколу», который подразумевает составление схемы ДТП водителями, то, как правило, никаких споров у них не возникает и по поводу этого рисунка. Другое дело — гаишник, имеющий свой взгляд на произошедшее. За его действиями в процессе творения следует наблюдать очень внимательно.