KIA тестирует новый спортивный кроссовер на базе Hyundai Creta

От стнадартной версии спортивная модификация бюджетного кроссовера отличается 17-дюймовыми колесами с оригинальными дисками, тормозными суппортами красного цвета, светодиодными фарами и задним спойлером.

Напомним, что корейский производитель представил свой концептуальный кроссовер KIA SP Signature в марте на международном автосалоне в Сеуле. Скорее всего, серийная версия получит название Tusker.

Спортивный вариант этой модели оснащен турбомотором объемом 1,4 л мощностью 140 л. с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В силовую линейку будущего кроссовера войдут атмосферная 1,6-литровая «четверка» мощностью 123 л. и 90-сильный турбодизель объемом 1,4 л.

По предварительной информации, на всех рынках, кроме индийского, автомобиль будет доступен в полноприводном исполнении. Не исключено, что модель доберется и до России, где составит конкуренцию Hyundai Creta, Renault Kaptur и Skoda Kamiq.