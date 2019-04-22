KIA тестирует новый спортивный кроссовер на базе Hyundai Creta

Фото www.zigwheels.com
Опубликованы шпионские фото заряженной версии нового бюджетного кроссовера, созданного на основе прототипа KIA SP Signature. Модель, построенная на платформе Hyundai Creta, проходит испытания в Индии.
Иван Флягин

От стнадартной версии спортивная модификация бюджетного кроссовера отличается 17-дюймовыми колесами с оригинальными дисками, тормозными суппортами красного цвета, светодиодными фарами и задним спойлером.

Напомним, что корейский производитель представил свой концептуальный кроссовер KIA SP Signature в марте на международном автосалоне в Сеуле. Скорее всего, серийная версия получит название Tusker.

Спортивный вариант этой модели оснащен турбомотором объемом 1,4 л мощностью 140 л. с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В силовую линейку будущего кроссовера войдут атмосферная 1,6-литровая «четверка» мощностью 123 л. и 90-сильный турбодизель объемом 1,4 л.

По предварительной информации, на всех рынках, кроме индийского, автомобиль будет доступен в полноприводном исполнении. Не исключено, что модель доберется и до России, где составит конкуренцию Hyundai Creta, Renault Kaptur и Skoda Kamiq.

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22 апреля 2019
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