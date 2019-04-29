Как правильно оценить свой автомобиль перед продажей

Первая сложность, с которой сталкиваются те, кто выставляет свой автомобиль на продажу — назначение цены. Как уставить «правильный» прайс, чтобы реализовать машину побыстрее, но при этом особо не потерять в деньгах, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Если вы наконец-таки решили обновить свой транспорт, то в первую очередь вам нужно провести легкую предпродажную подготовку. Устраните посторонние звуки и мелкие дефекты, подкрасьте небольшие сколы, отполируйте кузов. Эти несложные манипуляции позволят не только «накинуть» прайс, но и придать автомобилю более презентабельный и привлекательный внешний вид.
Прежде чем опубликовать объявление, прикиньте, в какую сумму встанет покупателю будущий ремонт: подсчитайте, сколько ему придется потратить на замену поврежденных деталей и грядущее техническое обслуживание. Обязательно перечислите все недостатки машины в описании, ведь ни что так не подкупает клиентов, как честность. И самое главное — укажите, что вы готовы к торгу.
Чтобы правильно оценить свой автомобиль, можно воспользоваться услугами профессиональных оценщиков, но лучше — популярными сайтами для продажи подержанных автомобилей. С помощью фильтров отыщите схожие предложения (те же марка, модель, двигатель, тип коробки передач, привод, год выпуска и т. д.) и ознакомьтесь с ценовым коридором.
Переходим к назначению цены — определяемся с примерными сроками продажи. Так, если от машины необходимо избавиться как можно скорее — срочно понадобились деньги — то установите адекватный прайс, с которым ваше предложение сможет конкурировать с самыми «вкусными» аналогичными. А когда вам торопиться некуда, указывайте цену повыше и следите за реакцией покупателей.
Помните, что в отличие от продавцов, последних интересуют самые бюджетные варианты — большинство клиентов «идет» по объявлениям, отсортировав их по цене «от меньшей к большей». Именно поэтому многие автовладельцы слишком долго мучаются с продажей своей машины. Не нужно необоснованно «раздувать» прайс — шанс, что на него кто-то, да клюнет — крайне низок.