Как правильно оценить свой автомобиль перед продажей

Чтобы правильно оценить свой автомобиль, можно воспользоваться услугами профессиональных оценщиков, но лучше — популярными сайтами для продажи подержанных автомобилей. С помощью фильтров отыщите схожие предложения (те же марка, модель, двигатель, тип коробки передач, привод, год выпуска и т. д.) и ознакомьтесь с ценовым коридором.

Переходим к назначению цены — определяемся с примерными сроками продажи. Так, если от машины необходимо избавиться как можно скорее — срочно понадобились деньги — то установите адекватный прайс, с которым ваше предложение сможет конкурировать с самыми «вкусными» аналогичными. А когда вам торопиться некуда, указывайте цену повыше и следите за реакцией покупателей.

Помните, что в отличие от продавцов, последних интересуют самые бюджетные варианты — большинство клиентов «идет» по объявлениям, отсортировав их по цене «от меньшей к большей». Именно поэтому многие автовладельцы слишком долго мучаются с продажей своей машины. Не нужно необоснованно «раздувать» прайс — шанс, что на него кто-то, да клюнет — крайне низок.