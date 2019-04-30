Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах России

Фото: www.markme.pl
Согласно результатам очередного исследования автомобильных цветов, наиболее востребованные оттенки в целом по России — это черные, белые и серые. Любопытно при этом, что в нашей Необъятной нет ни одного региона, в котором «цветных» машин было бы больше, чем монохромных. Скучно живем!
Кристина Извекова

Больше всего монохромных автомобилей обитает в восточной части России: в Чукотстком АО их доля составляет 81,18%, в Приморье — 80,63%, в Хабаровском крае — 79,68%, в Якутии — 78,16%. Также машины, окрашенные в «спокойные» тона, горячо любят в Чечне (80,79%). Белый цвет наиболее востребован в Приморье (32,54%), черный — в Ингушетии (29,69%), а серый и серебристый — в Чукотстком АО (50,59%).

В пользу цветных автомобилей чаще делают выбор водители центральной части России. В Тверской области на яркие машины приходится 39,12% всех авто, в Ленинградской — 33,07%, а в Москве и Московской области — 30,63%. К слову сказать, в столичном регионе самым распространенным автомобильным колером является черный. В него окрашена почти каждая третья легковушка — 28,24%.

Добавим, что исследование провели аналитики «Авто.ру», изучившие все объявления о продаже автомобилей, опубликованные на сайте.

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30 апреля 2019
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