Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах России

Больше всего монохромных автомобилей обитает в восточной части России: в Чукотстком АО их доля составляет 81,18%, в Приморье — 80,63%, в Хабаровском крае — 79,68%, в Якутии — 78,16%. Также машины, окрашенные в «спокойные» тона, горячо любят в Чечне (80,79%). Белый цвет наиболее востребован в Приморье (32,54%), черный — в Ингушетии (29,69%), а серый и серебристый — в Чукотстком АО (50,59%).

В пользу цветных автомобилей чаще делают выбор водители центральной части России. В Тверской области на яркие машины приходится 39,12% всех авто, в Ленинградской — 33,07%, а в Москве и Московской области — 30,63%. К слову сказать, в столичном регионе самым распространенным автомобильным колером является черный. В него окрашена почти каждая третья легковушка — 28,24%.

Добавим, что исследование провели аналитики «Авто.ру», изучившие все объявления о продаже автомобилей, опубликованные на сайте.