Три новых способа дептранса Москвы «закрутить гайки» водителям

В ходе конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года» г-н Ликсутов выдвинул очередную карательную инициативу, которая «икнется» автовладельцам всей России. На этот раз его не устроила существующая ныне 50-процентная скидка при оплате штрафа в 20-дневный срок.

— По поводу административных штрафов. Должна быть возможность индексации этих штрафов… Я считаю, что для автомобилистов, которые системно нарушают ПДД, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене этого права — оплачивать штраф со скидкой. Это странная льгота, — сообщил Ликсутов.

Это уже третье по счету федерального масштаба предложение городского чиновника Ликсутова за последний год. До сих пор он ничего подобного себе не позволял. По крайней мере, в публичных заявлениях. Характерно, что все озвучиваемые им идеи так или иначе направлены на ущемление положения автомобилистов.