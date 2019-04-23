Три новых способа дептранса Москвы «закрутить гайки» водителям

Московские власти устами начальника столичного департамента транспорта Максима Ликсутова генерируют все новые и новые идеи, ужесточающие условия езды по городу и увеличивающие суммы, собираемые с водителей в виде штрафов.
Максим Строкер

В ходе конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года» г-н Ликсутов выдвинул очередную карательную инициативу, которая «икнется» автовладельцам всей России. На этот раз его не устроила существующая ныне 50-процентная скидка при оплате штрафа в 20-дневный срок.

— По поводу административных штрафов. Должна быть возможность индексации этих штрафов… Я считаю, что для автомобилистов, которые системно нарушают ПДД, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене этого права — оплачивать штраф со скидкой. Это странная льгота, — сообщил Ликсутов.

Это уже третье по счету федерального масштаба предложение городского чиновника Ликсутова за последний год. До сих пор он ничего подобного себе не позволял. По крайней мере, в публичных заявлениях. Характерно, что все озвучиваемые им идеи так или иначе направлены на ущемление положения автомобилистов.

Напомним, что ранее Ликсутов уже стал «отцом-основателем» таких нововведений, как выделенные полосы для автобусов, платные парковки (в том числе в спальных районах). Он же внедрил противозаконную по своей сути электронную систему «Помощник Москвы».

Последняя дает возможность любому владельцу смартфона штрафовать сограждан-автомобилистов. При должной сноровке с ее помощью можно штрафовать даже не нарушающих никаких положений ПДД автовладельцев.

Резко всплыв на федеральный уровень автомобильных проблем в прошлом году, г-н Ликсутов высказывался, в частности, и по теме полной отмены нештрафуемого превышения скорости в 20 км/ч.

— Мы вынуждены учитывать эти +20 километров. В мировой практике это нонсенс. В камере фотовидеофиксации, которая прошла необходимые проверки МВД и Росстандарта, допущения по контролю скорости составляют до 3 км/ч. Во всех цивилизованных городах не администрируемый порог идет 3—5 км/ч, — возмущался он.

Еще раньше в своих выступлениях Максим Ликсутов ратовал за снижение разрешенной скорости в центре города. По его словам, позиция московских властей выглядит следующим образом: на улицах, где наблюдается повышение аварийности, будет введено ограничение — 40 км/ч.

— Снижение скорости — апробированный в мире инструмент по сохранению жизней людей, — заявлял он в своих интервью.

В комплексе с отменой нештрафуемого превышения и 50-процентной скидки на сумму штрафа, снижение разрешенной скорости смотрится особо привлекательно с точки зрения поступления в городской бюджет сборов от камер контроля скорости.

Заметим, что г-н Ликсутов продолжает «двигать» в медийное пространство подобные идеи и никто из власть имущих его по этому поводу не одергивает. Это означает, что все высказанные им тезисы всерьез рассматриваются ответственными за транспорт в стране чиновниками.

выделенная полоса, парковка, штрафы, ПДД, КоАП, платная парковка, авария
23 апреля 2019
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