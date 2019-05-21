На каких трех заводах выпускается половина иномарок в России

Фото Hyundai
50% всех автомобилей зарубежных брендов, произведенных в нашей стране, сходят с конвейера трех предприятий. Лидером в этом списке оказалась корейская компания Hyundai.
Иван Флягин

По итогам прошлого года на территории нашей страны было выпущено 1 240 000 машин иностранных марок. Половина из них — 622 100 экземпляров — произведена на трех автозаводах.

Самое массовое производство налажено на петербургском предприятии «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус». Как сообщает «Автостат», с его конвейера сошло 246 500 автомобилей.

На второй позиции расположился завод «Автотор» в Калининградской области с показателем 203 400 машин. Замыкает тройку лидеров тольяттинский АВТОВАЗ, где в прошлом году удалось выпустить 172 200 автомобилей.

Всего в России сборка иномарок осуществляется на 29 предприятиях, так что вторая половина машин производится на 26 заводах.

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21 мая 2019
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