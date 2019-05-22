Стартуют продажи новой LADA Granta Cross

Пятая по счету модель обновленного семейства Granta — LADA Granta Cross — может похвастать клиренсом в 198 мм (против 180 мм стандартного собрата). На кузов новинки, как и всех представителей Cross-серии, инженеры навесили защитные молдинги из черного пластика. Завершают образ 15-дюймовые колесные диски особого дизайна.

Для оформления салона художники выбрали двухцветные решения, в которых сочетаются основной черный оттенок с серым или оранжевым в качестве акцента на дверных панелях и креслах.