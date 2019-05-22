Стартуют продажи новой LADA Granta Cross

Фото: LADA
АВТОВАЗ рассказал, что первая партия LADA Granta Cross отправилась в дилерские центры. Речь идет о новинке в кузове «универсал» и с увеличенным дорожным просветом, а также защитными пластиковыми накладками. Когда же стартуют продажи «сарая» с внедорожными повадками?
Светлана Ермолаева

Пятая по счету модель обновленного семейства Granta — LADA Granta Cross — может похвастать клиренсом в 198 мм (против 180 мм стандартного собрата). На кузов новинки, как и всех представителей Cross-серии, инженеры навесили защитные молдинги из черного пластика. Завершают образ 15-дюймовые колесные диски особого дизайна.

Для оформления салона художники выбрали двухцветные решения, в которых сочетаются основной черный оттенок с серым или оранжевым в качестве акцента на дверных панелях и креслах.

Авто в стартовой комплектации оснастят кондиционером, а на крыше будут установлены рейлинги. Кроме того, разработчики увеличили углы въезда и съезда. Покупатели смогут выбрать между двумя бензиновыми моторами мощностью 87 и 106 л. с.

В продаже псевдокроссовер появится летом. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», уже в июне. О ценах будет объявлено дополнительно. Напомним, что «Гранта» обновилась прошлой осеньюи с тех пор не перестает пользоваться ажиотажным спросом, занимая вершину российского рейтинга популярности.

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22 мая 2019
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