Британцы представили Rolls-Royce Wraith в необычной спецверсии

Разработчики из английского Гудвуда сделали и без того шикарное купе еще более эксклюзивным. Доработки коснулись дизайна авто и отсылают нас к тому самому полету. Стоит отметить, что воздушное путешествие было совершено на модернизированном бомбардировщике времен Первой мировой войны, приводившимся в движение парой 350-сильных моторов Rolls-Royce Eagle VIII объемом 20,3 л.

Тогда Алкоку и Брауну пришлось весь путь преодолеть практически вслепую, ориентируясь лишь по звездам и опираясь только на свое мастерство и знания: все приборы вышли из строя как только самолет поднялся в небо из-за низкой температуры (попросту замерзли).