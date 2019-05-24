Британцы представили Rolls-Royce Wraith в необычной спецверсии

Ровно сто лет назад два смельчака — капитан Джон Алкок и лейтенант Артур Браун — совершили первый трансатлантический беспосадочный перелет. Именно этому событию, граничащему с геройством, британцы и посветили выпуск Rolls-Royce Wraith в ограниченной 50-ю экземплярами спецсерии Eagle VIII Collection.
Разработчики из английского Гудвуда сделали и без того шикарное купе еще более эксклюзивным. Доработки коснулись дизайна авто и отсылают нас к тому самому полету. Стоит отметить, что воздушное путешествие было совершено на модернизированном бомбардировщике времен Первой мировой войны, приводившимся в движение парой 350-сильных моторов Rolls-Royce Eagle VIII объемом 20,3 л.
Тогда Алкоку и Брауну пришлось весь путь преодолеть практически вслепую, ориентируясь лишь по звездам и опираясь только на свое мастерство и знания: все приборы вышли из строя как только самолет поднялся в небо из-за низкой температуры (попросту замерзли).
Rolls-Royce Wraith Eagle VIII Collection получил двухцветную окраску, сочетающую два оттенка серого цвета: темный и светлый, разделенные линией медного цвета. Дополняют образ черная решетка радиатора и окрашенные в темное колесные диски.
Салон украсили элементами из меди, золота и серебра. На центральной консоли красуется стилизованный под покрывшийся инеем компас циферблат часов, а потолок мерцает 1183 световыми элементами, имитирующими ночное небо, простирающееся над воздушными путешественниками-первопроходцами в 1919 году. Авто представят в Италии на стартующем 24 мая ежегодном конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este.
Стоит отметить, что Rolls-Royce Wraith довольно часто становится объектом дизайнерских изысканий заводских художников. Так, бренд показал авто в версии Adamas, впервые получившее двухцветную окраску кузова. А до того модель переродилась в серии Luminary Collection в серо-оранжевом исполнении.