Hyundai Solaris, Ford Focus и другие популярные автомобили столичного автопарка

ТОП-10 легкового автопарка Белокаменной возглавляет иномарка — бюджетный Hyundai Solaris, зарегистрированный в количестве почти 86 000 экземпляров. Отметим, что модель представлена на рынке новых автомобилей. В арсенале седана имеется 1,4-литровый мотор мощностью 100 л. с. и 123-сильный движок объемом 1,6 л. Оба сочетаются как с шестискоростной «механикой», так и с шестиступенчатой АМТ. Ценник на свежесобранный Solaris стартует от 746 000 рублей.

На второй строчке прописался еще один «иностранец» — покидающий российский рынок в компании остальных «легковушек» бренда Ford Focus с показателем в 85 800 единиц. Третье место досталось KIA Rio: их у москвичей насчитывается порядка 79 600 авто. Четвертым и пятым пунктом следуют Skoda Octavia (72 100 штук) и Volkswagen Polo (59 000 машин)

На остальных позициях первой десятки по порядку расположились ВАЗ-2107 (56 300 автомобилей), ВАЗ-2106 (54 500 экземпляров), неожиданно кроссовер Nissan X-Trail (50 900 авто), ВАЗ-2105 (50 000 единиц) и ВАЗ-2104 (48 400 «легковушек»).