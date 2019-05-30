Названа дата открытия заводаа Haval под Тулой

Фото Haval
Китайцы определились со стартом российского производства Haval в Тульской области, а также стало известно, какая модель сойдет с конвейера первой. Напомним, что строительство завода полного цикла китайского бренда началось осенью 2015 года.
Иван Флягин

Новые производственные площадки китайского производителя Haval откроются на территории Индустриального парка «Узловая» под Тулой 5 июня. Первым автомобилем бренда, собранным в России, станет кроссовер Haval F7. Вслед за ним с конвейера сойдут полноразмерный рамный внедорожник H9 и купе-кроссовер F7x.

На первоначальной стадии производственная мощность российского завода Haval составит 80 000 автомобилей в год. В дальнейшем китайцы намерены повысить планку и выйти на максимальную мощность до 150 000 экземпляров в год.

Объем инвестиций, вложенных в строительство предприятия составляет около 500 миллионов долларов. На производственных мощностях площадью 216 га размещены цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Завод под Тулой стал первым зарубежным предприятием полного цикла бренда Haval..

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30 мая 2019
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