Немцы отзывают в России аварийно опасные Mercedes-Benz

Под отзывную кампанию подпадают 330 автомобилей, произведенных в период с февраля по апрель 2018 года. Причиной сервисного мероприятия стал дефект крепления плафона освещения пространства для ног со стороны водителя. Выпав из гнезда, эта деталь может повиснуть на подключенном проводе и застрять между педалью тормоза и облицовкой пространства для ног.

Не исключено, что в результате этого педаль больше не сможет полностью вернуться в исходное положение, и стоп-сигналы будут гореть постоянно. Застрявший плафон в зависимости от его расположения, приведет к неадекватной работе системы торможения, повышая риски попадания в серьезное ДТП.

Уполномоченные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» сообщат владельцам указанных пикапов путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

Плафон освещения пространства для ног будет обернут дополнительным слоем клейкой ленты и поролона, что усилит его крепление. Все работы будут осуществляться бесплатно.