Что грозит водителю, если он загородил машиной дорожный знак

Наши соотечественники в самых разных уголках страны уже давно привыкли к тому, что дорожные знаки по ряду причин оказываются вне зоны их видимости. Но одно дело, когда их перекрывают зеленые насаждения, фонарные столбы или рекламные конструкции — это вопросы к дорожным службам. Другая проблема — когда их загораживают своими машинами сами водители.
«Я не видел знака», — такое оправдание водителя в ответ на справедливые обвинения в нарушении ПДД, как правило, не прокатывает. Правоохранители по роду своей службы вынуждены регулярно выслушивать от граждан самые оригинальные «отмазки».
И уж аргумент, что дорожный знак был загорожен стоящим на обочине транспортным средством, вряд ли будет воспринят всерьез, если, конечно, страж порядка сам это не видит. А покидать место дежурства, чтобы поехать проверить это, согласится, наверное, один из ста тысяч сотрудников ГИБДД.
Усугубляет положение тот факт, что многие нарушения ПДД все чаще фиксируются средствами видеофиксации. И если кто-нибудь действительно не увидел знака ограничения скорости за припаркованной фурой, то он будет нести ответственность по вине незнакомого дальнобойщика.
А их, и им подобных на трассах нашей необъятной Родины можно видеть довольно часто. И неважно, по какой причине они тормознулись именно рядом со знаком — чтобы отдохнуть или потому что сломалась машина. В любом случае остановку в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора и дорожные знаки, запрещает пункт 12.4 ПДД.
Однако если за превышение скоростного режима в ряде случаев для автовладельцев предусмотрены жесткие санкции вплоть до лишения «прав», то водитель машины, перегородивший дорожный знак, рискует расстаться всего с 500 рублями. Правда, в Москве или Питере, за такое нарушение с него возьмут 2500 «деревянных» (12.19 КоАП).
Кстати, загородить дорожный знак по силам не только дальнобойщикам на высоких большегрузах. По ГОСТу Р 52289−2004 минимальная высота установки знака от его нижнего края до поверхности дорожного покрытия может составлять всего 60 см, если речь идет о переносных опорах. Такой указатель может перегородить любая легковушка. Хотя чаще всего вне населенных пунктов мы можем видеть знаки, установленные сбоку от проезжей части на высоте от полутора до трех метров, а в населенных пунктах — от двух до четырех метров. Но чтобы загородить и такие указатели, большого ума не надо.