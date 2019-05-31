Что грозит водителю, если он загородил машиной дорожный знак

«Я не видел знака», — такое оправдание водителя в ответ на справедливые обвинения в нарушении ПДД, как правило, не прокатывает. Правоохранители по роду своей службы вынуждены регулярно выслушивать от граждан самые оригинальные «отмазки».

И уж аргумент, что дорожный знак был загорожен стоящим на обочине транспортным средством, вряд ли будет воспринят всерьез, если, конечно, страж порядка сам это не видит. А покидать место дежурства, чтобы поехать проверить это, согласится, наверное, один из ста тысяч сотрудников ГИБДД.

Усугубляет положение тот факт, что многие нарушения ПДД все чаще фиксируются средствами видеофиксации. И если кто-нибудь действительно не увидел знака ограничения скорости за припаркованной фурой, то он будет нести ответственность по вине незнакомого дальнобойщика.