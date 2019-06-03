В России вырос спрос на автомобили с правым рулем

Автомобиль с рулем, расположенным справа, можно встретить в любом российском регионе, но наибольшая их концентрация, конечно, на дорогах Дальневосточного округа. Но стоит учитывать, что если речь идет о рынке машин с нестандартным расположением руля, то в подавляющем большинстве — это подержанный транспорт, даже если из Японии и в РФ он не проехал еще и километра.

Статистика говорит нам о таких цифрах: 22 591 единица (12% от общего числа продаж) прописалась у первого владельца в России. Все остальные машины россиянами уже перепродавались. Аналитики агентства «Автостат» говорят, что привозят и абсолютно новых «японцев» с правым рулем, но их буквально единицы.

Итак, основные продажи за четыре последних месяца пришлись на автомобили Toyota — 100 200 единиц (54% от рынка). На второй строчке «праворульного» рейтинга с большим отставанием прописалась продукция Nissan, проданная в количестве 31 000 штук (17%), а первую тройку закрывает Honda (23 300 автомобилей, 12,5%). Кроме того, в ТОП-5 засветились Mazda и Mitsubishi.