В России вырос спрос на автомобили с правым рулем

Фото: rightdriveusa.com
С января по апрель на российском рынке было продано около 186 000 автомобилей с правым расположением руля. Это на 3,6% больше, чем за тот же отрезок времени в прошлом году. Какие бренды царствуют на отечественном рынке «праворульных» авто?
Светлана Ермолаева

Автомобиль с рулем, расположенным справа, можно встретить в любом российском регионе, но наибольшая их концентрация, конечно, на дорогах Дальневосточного округа. Но стоит учитывать, что если речь идет о рынке машин с нестандартным расположением руля, то в подавляющем большинстве — это подержанный транспорт, даже если из Японии и в РФ он не проехал еще и километра.

Статистика говорит нам о таких цифрах: 22 591 единица (12% от общего числа продаж) прописалась у первого владельца в России. Все остальные машины россиянами уже перепродавались. Аналитики агентства «Автостат» говорят, что привозят и абсолютно новых «японцев» с правым рулем, но их буквально единицы.

Итак, основные продажи за четыре последних месяца пришлись на автомобили Toyota — 100 200 единиц (54% от рынка). На второй строчке «праворульного» рейтинга с большим отставанием прописалась продукция Nissan, проданная в количестве 31 000 штук (17%), а первую тройку закрывает Honda (23 300 автомобилей, 12,5%). Кроме того, в ТОП-5 засветились Mazda и Mitsubishi.

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3 июня 2019
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