Купе Lexus RC F нажатием кнопки превращается в звездолет

Автомобиль-трансформер получил имя Lexus QZ 618 Galactic Enforcer в честь одной из самых гигантских черных дыр TON 618. Как рассказали в пресс-службе бренда, это самый мощный IFO (Идентифицированный летающий объект) за всю историю премиальной марки.

Его кузов выкрашен в самый черный цвет во вселенной Umbra Black. На борту авто — свежая разработка, выполненная в сотрудничестве с инопланетными партнерами автостроителя — технология Quasar Power Source (QPST), позволяющая перемещаться аппарату в любую точку вселенной за считанные секунды и использовать энергию космических объектов.