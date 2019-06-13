Купе Lexus RC F нажатием кнопки превращается в звездолет

Состоялся мировой дебют звездолета Lexus. Звучит эпично? Конечно! Ведь новинка дебютировала 12 июня в киноленте «Люди в чёрном: Интернэшнл». Японцы построили специально для этих смешных парней в дорогих костюмах личный транспорт, выглядящий как купе Lexus RC F, но нажатием одной кнопки превращающийся в межзвездный самолет.
Автомобиль-трансформер получил имя Lexus QZ 618 Galactic Enforcer в честь одной из самых гигантских черных дыр TON 618. Как рассказали в пресс-службе бренда, это самый мощный IFO (Идентифицированный летающий объект) за всю историю премиальной марки.
Его кузов выкрашен в самый черный цвет во вселенной Umbra Black. На борту авто — свежая разработка, выполненная в сотрудничестве с инопланетными партнерами автостроителя — технология Quasar Power Source (QPST), позволяющая перемещаться аппарату в любую точку вселенной за считанные секунды и использовать энергию космических объектов.
Помимо этого, в списке оснащения имеется помощник-переводчик Amazon Alexa, знающий семь триллионов языков, так что стать отличным собеседником для представителя любой разумной жизни — вообще не проблема.
QZ 618 Galactic Enforcer, доступный исключительно агентам MIB, оборудован навороченными креслами с 31-точечными ремнями безопасности, способными защитить живое существо любой формы.
На Земле звездолет принимает форму «двухдверки» Lexus RC F. Кстати, недавно модель пережила рестайлинг. Напомним, что под капотом земного купе прячется 472-сильный V8 объемом 5 л., выступающий в паре с восьмиступенчатым «автоматом».