В России начинаются продажи новой Mazda3

Новая Mazda3 дебютировала в ноябре прошлого года на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе. Авто представили в двух типах кузова. Но отечественным поклонникам бренда, кто рассчитывал на седан, ждет разочарование. До российского рынка доедет только хетчбэк.

На вооружении «Матрешки» для РФ — два бензиновых мотора Skyactiv-G: 1,5-литровый мощностью 120 л. с. и 150-сильный объемом 2 л. Первый движок сочетается как с шестискоростной «механикой», так и с АКП с аналогичным числом ступеней. Более производительный агрегат работает только с «автоматом».

Зато среди комплектаций появится еще одна — топовая Supreme (добавится к Drive и Active). Кстати, впервые «Мазду» для нашего рынка оснастят адаптивным круиз-контролем с технологией Mazda Radar Cruise Control (MRCC), это как раз и будет Mazda3 Supreme. Ценник на новинку, чьи продажи начнутся уже в июле, стартует от 1 490 000 рублей.

Между тем, обновленный Mazda CX-5 уже поступил к российским дилерам. Кроссовер внешне остался практически без изменений, если не считать свежего дизайна колесных дисков. А вот начинка поменялась изрядно.