Renault Arkana получит дисковые тормоза

На первом показе автомобиля в Москве, задние тормозные механизмы у машины были барабанные. Надо сказать, что они не менее эффективны, чем дисковые. К тому же, лучше переносят тяжелые условия эксплуатации.

Однако, выглядит автомобиль с ними не очень красиво. Поэтому в компании решили пойти на встречу потенциальным покупателям. То есть задние дисковые тормоза появятся, но только в топовых версиях кроссовера.

Напомним, что представленныйв мае полноприводный Renault Arkana доступен в версии Edition One со 150-сильным мотором и вариатором, а также в компоновке с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. и пятискоростной «механикой», передающей тягу на переднюю ось. Прайс-лист начинается от 999 000 рублей.