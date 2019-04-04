Audi A3 Sportback четвертого поколения впервые замечен на тестах

Непростой выдался год для Volkswagen Group! До конца 2019-го ожидается сразу несколько громких премьер — в частности, дебютируют новые Skoda Octavia, Volkswagen Golf, SEAT Leon и… Audi A3. По данным портала Motor1, сменивший генерацию хетчбэк представят публике в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

К слову сказать, осенью нам покажут и следующее поколение конкурента ингольштадтской «трешки» — BMW 1-й серии.

Рассматривая фотографии тестового прототипа нового A3, нельзя сказать, что он отличается от своего предшественника кардинально. Разве что оптика — как передняя, так и задняя — пережила обновление.

Снимков салона машины нет, а потому говорить об ее интерьере преждевременно. Скорее всего, дизайнеры используют те же решения, что применялись на других моделях марки.

Никакой технической информации о новинке на сегодняшний день нет. Известно лишь, что в ее основу ляжет модульная платформа MQB, а в моторную гамму войдут трех- и четырехцилиндровые двигатели. Не исключается также появление гибридной модификации, но как оно будет на самом деле, мы узнаем лишь через несколько месяцев.