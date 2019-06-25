Можно ли ездить с грыжей на колесе автомобиля

Фото: Automotolife.com
Почему лопаются колеса, случаются страшные аварии и когда следует наступить на горло природной экономии, чтобы потом всю жизнь не работать на лекарства? Подскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Шишка на колесе, грыжа в простонародье, может появиться после мелкого ДТП или очередного «дорожного нюанса», коих на наших направлениях чуть больше, чем миллиард: от стыка на мосту до тривиальной дыры в асфальте. Взял штурмом бордюр — получите, распишитесь. Пристрастие автопроизводителей к низкопрофильной резине и большим колесным дискам лишь увеличивает вероятность такого исхода.

Несмотря на визуальную простоту конструкции — черный «бублик» с дыркой посередине — автомобильная покрышка — это сложное инженерное сооружение. Она состоит из множества различных слоев резины, в которые вплетен каркас из металлических и текстильных нитей. Когда происходит удар «до пробоя», на долю секунды колесный диск прижимается к резине, и огромное давление разрушает корд. Конструкцию и основу колеса, его фундамент. Визуально это можно заметить благодарю вздутию на боковине. Той самой грыже, появление которой и говорит о конструктивной гибели покрышки.

Но надежда умирает последней, ведь купить новый баллон не по карману абсолютному большинству автовладельцев. Хорошо, что есть умельцы в «шиномонтажке». Неведомые пасы рыками, чан с непонятной жижей, ведьминого вида животные вокруг — и след жесткого контакта исчезает. Чистой воды магия, и никак иначе. Увы, чудес не бывает, а «пробитие» навсегда останется с колесом. Чтобы в самый ненужный момент выйти боком, и привести к куда более дорогостоящим, чем покупка нового «круглого», последствиям.

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Грыжу полностью устранить нельзя. Корд поврежден, следовательно, на сервисе смогут убрать только последствие, а не причину обращения. В результате автовладелец, а иногда и целая семья, каждый день сидит на бомбе замедленного действия. Которая обязательно взорвется, вопрос только когда. Что станет детонатором?

Мелкое ДТП или очередной стык на Третьем Транспортном кольце, когда скорость перевалила за разрешенную отметку в 80 км/ч? От разрыва колеса на скорости машина отправится в неуправляемый занос, остановить который сможет либо суперопытный водитель, либо бетонный блок. Гарантии, что в соседней полосе волею случая не окажется груженый щебнем «КАМАЗ», никто не даст.

Так стоит ли такой эксперимент над собой тех тысяч рублей, которые попросят за новую покрышку и шиномонтаж? Конечно, нет. Рабочее состояние всех колес автомобиля — обязательное требование общей безопасности дорожного движения, и ответственность за этот пункт лежит непосредственно на водителе каждого автомобиля, чей путь пролегает по дорогам общего пользования.

Если есть хоть малейший намек на подобное повреждение — то нужно безотлагательно ставить запасное колесо и отправляться в автозапчасти. Отпуск, новый мобильный телефон и прочие строки расходной части семейного бюджета подвинутся. Деваться некуда.

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25 июня 2019
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