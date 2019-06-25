Можно ли ездить с грыжей на колесе автомобиля

Шишка на колесе, грыжа в простонародье, может появиться после мелкого ДТП или очередного «дорожного нюанса», коих на наших направлениях чуть больше, чем миллиард: от стыка на мосту до тривиальной дыры в асфальте. Взял штурмом бордюр — получите, распишитесь. Пристрастие автопроизводителей к низкопрофильной резине и большим колесным дискам лишь увеличивает вероятность такого исхода.

Несмотря на визуальную простоту конструкции — черный «бублик» с дыркой посередине — автомобильная покрышка — это сложное инженерное сооружение. Она состоит из множества различных слоев резины, в которые вплетен каркас из металлических и текстильных нитей. Когда происходит удар «до пробоя», на долю секунды колесный диск прижимается к резине, и огромное давление разрушает корд. Конструкцию и основу колеса, его фундамент. Визуально это можно заметить благодарю вздутию на боковине. Той самой грыже, появление которой и говорит о конструктивной гибели покрышки.

Но надежда умирает последней, ведь купить новый баллон не по карману абсолютному большинству автовладельцев. Хорошо, что есть умельцы в «шиномонтажке». Неведомые пасы рыками, чан с непонятной жижей, ведьминого вида животные вокруг — и след жесткого контакта исчезает. Чистой воды магия, и никак иначе. Увы, чудес не бывает, а «пробитие» навсегда останется с колесом. Чтобы в самый ненужный момент выйти боком, и привести к куда более дорогостоящим, чем покупка нового «круглого», последствиям.