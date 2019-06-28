Убийца УАЗ «Патриот»: в России стартуют продажи дешевого внедорожника из Казахстана

Как вам такое: большой полноприводный рамный внедорожник на проверенной годами агрегатной базе по цене немногим больше 1 000 000 рублей? Вот ведь чудо, чудо техники! Даже несмотря на то, что JAC T6 родом из Китая, а производят его в Казахстане. Похоже, скоро УАЗ «Патриот» хлебнет горя.
Мирон Горин

1 сентября на российском рынке откроются продажи нового старого пикапа JAC T6, который уже давно продается в Китае, а с некоторого времени и в Казахстане. Скажем больше: казахи его и собирают.

Речь идет о «грузовичке» с габаритами 5325х1880х1830 мм, четырехдверной кабиной и двумя рядами кресел. Размеры грузового отсека — 1520х1520х470 мм. Внедорожник с клиренсом в 216 мм оснащен системой полного привода Part-Time с жестко подключаемой передней осью и «понижайкой».

Автомобиль может похвастать парой турбомоторов: 136-сильным дизелем и бензиновой «четверкой», выдувающей 177 л. с. мощности. Аккомпанирует им безальтернативная механическая «шестиступка».

Среди оборудования, стоящего на вооружении JAC T6, можно выделить компоненты от таких грандов, как BorgWarner, Bosch, Delphi.

На выбор — четыре варианта исполнения. По умолчанию пикапу достались парктроник, кондиционер, пара подушек безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, а также мультируль и колесные диски из легкого сплава. Версии побогаче имеют датчики давления в шинах, всевозможную вспомогательную электронику, мультимедиа с Bluetooth, камеру заднего вида и прочие вкусности.

Цены на новинку будут объявлены позже. Однако по собственным данным портала «АвтоВзгляд», JAC T6 потянет на 1 200 000 рублей. Да, почти столько же, сколько просит за себя топовый UAZ Patriot. Но учитывая качество исполнения, использованные в конструкции агрегаты и богатое оснащение, китайско-казахская новинка имеет все шансы отобрать клиентов у Ульяновского автозавода. Тем более, что многочисленные потребительские испытания доказали выносливость и надежность этого автомобиля.

Да и с сервисной сетью у вернувшегося в Россию JAC все, в общем-то, неплохо. На данный момент компанию представляют 44 дилера. И их количество будет расти. Если, конечно, не произойдет вдруг что-нибудь ужасное, как это случилось с одним из самых крупных ритейлеров страны — «Рольфом» — подробнее можно узнать здесь.

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28 июня 2019
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