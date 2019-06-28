Убийца УАЗ «Патриот»: в России стартуют продажи дешевого внедорожника из Казахстана

1 сентября на российском рынке откроются продажи нового старого пикапа JAC T6, который уже давно продается в Китае, а с некоторого времени и в Казахстане. Скажем больше: казахи его и собирают.

Речь идет о «грузовичке» с габаритами 5325х1880х1830 мм, четырехдверной кабиной и двумя рядами кресел. Размеры грузового отсека — 1520х1520х470 мм. Внедорожник с клиренсом в 216 мм оснащен системой полного привода Part-Time с жестко подключаемой передней осью и «понижайкой».

Автомобиль может похвастать парой турбомоторов: 136-сильным дизелем и бензиновой «четверкой», выдувающей 177 л. с. мощности. Аккомпанирует им безальтернативная механическая «шестиступка».

Среди оборудования, стоящего на вооружении JAC T6, можно выделить компоненты от таких грандов, как BorgWarner, Bosch, Delphi.