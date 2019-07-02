GM-АВТОВАЗ обновил Chevrolet Niva

Фото GM-АВТОВАЗ
Производитель освежил программное обеспечение электронного блока управления двигателем, в результате чего, по словам представителей СП, внедорожники стали более динамичными и комфортными в управлении.
Иван Флягин

Несмотря на обновление прошивки, характеристики восьмиклапанного двигателя объемом 1.7 л мощностью 80 л. с. не изменились. При этом свежий софт электронного блока управления мотором призван повысить ездовой комфорт Chevrolet Niva.

GM-АВТОВАЗ утверждает, что проделанная модернизация обеспечит улучшение эластичности и тяги при низких и средних оборотах коленвала. В итоге внедорожник станет более динамичным, причем у него сохранится оптимальный расход топлива, ресурс мотора и соответствие нормам токсичности Евро-5.

Chevrolet Niva с обновленной прошивкой блока управления двигателем предлагаются по прежней цене, которая была установлена в январе — от 680 000 рублей.

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2 июля 2019
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