GM-АВТОВАЗ обновил Chevrolet Niva

Несмотря на обновление прошивки, характеристики восьмиклапанного двигателя объемом 1.7 л мощностью 80 л. с. не изменились. При этом свежий софт электронного блока управления мотором призван повысить ездовой комфорт Chevrolet Niva.

GM-АВТОВАЗ утверждает, что проделанная модернизация обеспечит улучшение эластичности и тяги при низких и средних оборотах коленвала. В итоге внедорожник станет более динамичным, причем у него сохранится оптимальный расход топлива, ресурс мотора и соответствие нормам токсичности Евро-5.

Chevrolet Niva с обновленной прошивкой блока управления двигателем предлагаются по прежней цене, которая была установлена в январе — от 680 000 рублей.