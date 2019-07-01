В России возобновили действие госпрограмм на льготную покупку автомобиля

Получить субсидии можно при покупке любого автомобиля LADA, кроме моделей в битопливной модификации (на такие авто действует отдельная программа господдержки). Кроме того, при покупке «вазовской» продукции можно добавить скидку, например, по трейд-ину.

Напомним, что попадая под действие этих льгот, россиянин сэкономит 10% от стоимости автомобиля (25% — житель Дальневосточного округа), если она не превышает 1 млн. рублей, и если машина была собрана в 2019 году.

«Первый/семейный автомобиль» позволяет получить скидку людям, кто впервые приобретает авто в собственность, а также тем, у кого «по лавкам» двое или более несовершеннолетних детей.

Сейчас на эти госпрограммы выделили 6 млрд. рублей (плюс еще 4 млрд. — на льготный лизинг). Кстати, в этом году с такой же целью уже было отдано из бюджета 3 млрд. рублей, но средства довольно быстро закончились — тогда программы стартовали 1 марта.