Genesis выпустит новый компактный кроссовер

Фото Genesis
Вслед за Genesis GV80 корейский производитель создаст новый компактный SUV, выход которого запланирован на конец следующего года либо начало 2021-го. Модель будет построена на базе седана G70.
Иван Флягин

Как рассказал журналистам исполнительный директор Genesis Эрвин Рафаэль, в начале 2020 года на мировой рынок поступит первый кроссовер бренда GV80, созданный на базе GV80 Fuel Cell Concept.

Кроме того, по словам топ-менеджера, компания приступила к работам над еще одним SUV меньшего размера на общей платформе с седаном G70. Новая модель получит название GV70. О технических характеристиках будущего кроссовера пока ничего не cообщается.

Портал «АвтоВзгляд» уже публиковал видео, демонстрирующее работу электронных систем активной безопасности первенца Genesis в сегменте SUV — GV80. Этот среднеразмерный автомобиль, базирующийся на «тележке» седана G80, тестируется в камуфляже с весны прошлого года. В числе его конкурентов — BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

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4 июля 2019
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