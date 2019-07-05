Названа дата старта продаж в России обновленного Skoda Superb

Российские СМИ растиражировали известие о том, что переживший рестайлинг Skoda Superb будет доступен российским потребителям уже в сентябре. Но официально эта информация не подтвердилась.

- Точной даты мы пока не называем. — сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель направления PR бренда Тимур Алиев. — Но я бы сказал, что это будет четвертый квартал, не раньше.

Напомним, посвежевший Superb традиционно вышел в двух типах кузова: лифтбэк и универсал. Кроме того, авто впервые получило версию Scout. Но доедет ли модель в варианте с внедорожными повадками до отечественных дилеров, пока ясности нет.

Сначала россиянам представят обычный «Суперб», а вопрос о выведении на рынок «вседорожника» руководство бренда будет решать только по результатам продаж. Он и на европейский рынок поступит только в начале следующего года.

Стандартную флагманскую модель в Европе уже продают, там она потеряла стартовую комплектацию Active и расширила список базового оснащения, немного нарастив минимальный ценник.