Hyundai выпустит пикап на базе кроссовера Tucson

Корейский производитель представил концептуальный пикап Hyundai Santa Cruz четыре года назад, но с производственными площадками, где будет налажен его выпуск, определился только сейчас. Об этом рассказал один из топ-менеджеров компании.
Иван Флягин

Как признался вице-президент компании Hyundai по корпоративному и цифровому планированию Майкл О’Брайен, производство нового пикапа будет налажено в США.

- Модель должна быть сделана в Северной Америке. Этот шаг поможет Hyundai избежать 25-процентного тарифа на импортные грузовики наряду с любыми «политическими спорами», — отметил он в одном из интервью.

Пикап Santa Cruz был представлен на автосалоне в Детройте в 2015 году, но с тех пор его выпуск неоднократно откладывался на неопределенный срок

Единственная известная информация заключается в том, что внешне пикап не будет похож на концепт на представленную в 2015 году концепцию, так как Hyundai перешел на новы фирменный дизайн. Ожидается, что платформу пикап разделит с кроссовером Tucson следующего поколения, а конкуренцию он составит Honda Ridgeline.

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10 июля 2019
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