Hyundai выпустит пикап на базе кроссовера Tucson

Как признался вице-президент компании Hyundai по корпоративному и цифровому планированию Майкл О’Брайен, производство нового пикапа будет налажено в США.

- Модель должна быть сделана в Северной Америке. Этот шаг поможет Hyundai избежать 25-процентного тарифа на импортные грузовики наряду с любыми «политическими спорами», — отметил он в одном из интервью.

Пикап Santa Cruz был представлен на автосалоне в Детройте в 2015 году, но с тех пор его выпуск неоднократно откладывался на неопределенный срок

Единственная известная информация заключается в том, что внешне пикап не будет похож на концепт на представленную в 2015 году концепцию, так как Hyundai перешел на новы фирменный дизайн. Ожидается, что платформу пикап разделит с кроссовером Tucson следующего поколения, а конкуренцию он составит Honda Ridgeline.