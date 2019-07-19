Новая LADA Granta Sport проходит дорожные испытания

Судя по фото на портале Auto.ru, Granta Sport получит измененный дизайн бамперов и порогов, на крышке багажника появится более компактный спойлер, а на выхлопной трубе — крупная насадка.

Кроме внешних обновлений, под капотом седана должен появиться 120-сильный мотор объемом 1,6 л. Сзади установят дисковые тормоза и уменьшат дорожный просвет.

Одновременно с обновлением, расшириться и линейка популярной модели. Так, в нее войдет комплектация Drive Active, у которой будут те же внешние отличия, но двигатель останется прежний — 16-клапанный 106-сильный агрегат объемом 1,6 л. По неофициальным данным, новинка должна появиться в конце 2019 года. Точной даты АВТОВАЗ пока не сообщает.