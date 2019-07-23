Названа дата появления в России дешевого кроссовера KIA Seltos

KIA распространила официальный релиз о выходе на мировой рынок новейшего компактного кроссовера KIA Seltos. Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о просочившихся в прессу неофициальных подробностях выхода этого авто на рынок. Новинка обещает стать прямым конкурентом другому корейскому SUV — Hyundai Creta.

Длинна кузова KIA Seltos составляет 4370 мм, а колесная база 2630. У Creta эти размерности равны 4270 мм и 2590 мм. Под капотом Seltos будут устанавливаться три мотора: бензиновый турбированный 1,6 T-GDI (177 л. с.,), бензиновый «атмосферник» 2,0 MPI (149л.с.), и 134-сильный турбодизель 1,6 CRDi с непосредственным впрыском топлива.

Появление модели на мировых рынках запланировано на третий квартал 2019 года. Продажи модели на территории России начнутся в 2020 году.

О ценах модели на отечественном рынке пока ничего не известно, однако с учетом обычной маркетинговой политики корейского производителя, уже сейчас можно предположить, что Seltos будет сопоставим по цене с Creta, но иметь в сопоставимых комплектациях более богатый список опций.