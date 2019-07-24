В Citroёn решили изменить название своего бренда

Немецкий офис Citroën публиковал сообщение о том, что отныне на территории Германии марка будет именоваться Zitrön. Параллельно, исключительно в границах ФРГ, вводится в оборот измененный логотип французского автопроизводителя.

Генеральный директор «Citroën Germany» Вольфганга Шлимме объяснил столь неожиданное переименование тем, что местные жители не в состоянии произносить слово «Сitroën» правильно.

— На протяжении 100 лет немцы безуспешно пытались правильно произнести название бренда. Борьба подошла к концу, — констатировал герр Шлимме.