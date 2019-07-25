Названа дата российской премьеры Suzuki Jimny нового поколения

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе японской марки, презентация компактного внедорожника Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения пройдет 1 августа. Вероятно, в ходе премьерного показа и станут известны цены и спецификации модели для нашего рынка.

Впрочем, уже известно, что автомобиль приедет к нам с новым 1,5-литровым двигателем, выдающим 120 сил мощности, а компанию ему составит — на выбор — пятискоростная «механика» или четырехдиапазонный «автомат».

Скажем аригато японцам не только за посвежевший интерьер и забавный внешний вид, но и за то, что не превратили «Джимни» в типичный городской кроссовер. Машина по-прежнему и без компромиссов способна переваривать бездорожье различной степени ужасности.

Как и раньше, в арсенале авто — рама лестничного типа, неразрезные мосты, как спереди, так и сзади, а еще жестко подключаемый полный привод. Разумеется, «раздатка» и «понижайка».