Почему самая «крутая» и экономичная Mazda3 в Россию не приедет

Этот 2-литровый агрегат мощностью 181 л. с. и 222 Нм использует технологию SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition, «воспламенение от сжатия, управляемое искровым зажиганием»).

Технологию, которая при дальнейшем своем развитии позволит полностью отказаться от свечей зажигания, а сейчас является как бы промежуточной остановкой на пути к цели.

Цифры расхода топлива нового агрегата компания до сих пор не обнародовала, хотя некоторые эксперты называют сумасшедшую для бензинового мотор цифру в 4 л/100 км!



Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители российского офиса Mazda, что главная «фишка» этого движка — повышенная экологичность, что в помешанной на чистоте окружающей среды Европе является чуть ли не главным критерием оценки автомобиля. К тому же, повторимся, мотор обещает экономить деньги своих владельцев на топливе.



Правда, цена той же Mazda3 с таким мотором автоматически вырастает на 2000 евро, что делает машину совершенно неинтересной российскому потребителю (даже не самая топовая «трешка» со старым 2-литровым двигателем Skyartiv G и без того кусается: за нее сейчас просят 1 590 000 'деревянных). А отбивать совсем не лишние 2000 евро на бензине придется неоправданно долго, да еще неизвестно — удастся ли отбить.

Одним словом, торжество высоких технологий и в этот раз пройдет мимо нас.