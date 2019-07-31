Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России

Suzuki Jimny новой генерации будет представлен в двух вариантах: GL и GLX. Уже в базе автомобиль укомплектуют мультифункциональным рулем и боковыми зеркалами с электроприводом. Список электронных ассистентов сможет похвастать системами помощи при старте в горку, спуске и экстренном торможении. Имеются и датчики давления в шинах.

Полноприводный «вездеход», как уже писал портал «АвтоВзгляд», приводится в движение 102-сильной бензиновой «четверкой» объемом 1,5 л, сочетающейся с пятиступенчатой «механикой» или четырехскоростной АКП. И, конечно, на радость тем, кто не мыслит досуга без поездок по бездорожью, автомобиль сохранил рамную конструкцию, раздаточную коробку с «понижайкой».

Российским покупателям новинку презентуют 1 августа. А ее цена будет начинаться от 1 359 000 рублей.