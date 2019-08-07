УАЗ «Фермер» получил новую модификацию

Пожарный «Фермер» создан для борьбы с небольшими возгораниями. На грузовой платформе автомобиля размещена цистерна объемом 0,5 м3 и оборудование для тушения пожаров.

Под капотом автомобиля работает 2,7-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-40911 мощностью 112 л. с., в паре с китайской 5-ступенчатой «механикой» производства Baic International Corporation. Снаряженная масса автомобиля — 2275 кг.

Напомним, что недавно ульяновцы одарили флагманский УАЗ «Патриот» автоматической коробкой передач европейского производства.

Портал «АвтоВзгляд» уже опробовал предсерийный внедорожник в деле: все подробности с первого тест-драйва — здесь.